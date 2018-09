Emilie Besse maman : La belle animatrice a accouché !

Emilie Besse est une femme comblée ! L'ancienne chroniqueuse de La Nouvelle édition (C8) a annoncé une heureuse nouvelle ce dimanche 2 septembre 2018. A 35 ans, la belle brune est devenue maman pour la deuxième fois.

C'est sur son compte Instagram qu'Emilie Besse a informé ses abonnés en publiant une adorable photo de son bébé. Sur cette dernière, on aperçoit le bout de chou endormi dans un lit dans l'un des couloirs de l'hôpital où l'animatrice a accouché. "9 mois plus tard", a-t-elle légendé avec simplicité. Pour l'instant, ni le sexe ni le prénom de son enfant n'ont été révélés.

Pour rappel, Emilie Besse et son mari (dont l'identité est secrète) sont déjà les heureux parents d'une petite Pauline, née en décembre 2015. "On est moins égocentriques. On a quelque chose qui est plus important que soit. Pour le moment, je ne pense pas à avoir un deuxième enfant (...). Je viens d'avoir mon premier. Elle a à peine deux ans", confiait-elle lors de son interview pour Télé Loisirs en novembre dernier.

Toutes nos félicitations à Emilie Besse et son mari !