Emilie de Ravin : Maman pour la deuxième fois, d'un garçon au doux prénom

Emilie de Ravin avait annoncé être enceinte de son deuxième enfant en juin dernier. À l'époque, elle n'avait pas gardé le suspense et avait divulgué le sexe de son bébé. "Prévu pour cet automne... Un petit garçon et nous serons 4 ! Eric et moi ne pouvons être plus excités de partager notre bonne nouvelle avec vous tous et Vera est aux anges à l'idée de devenir grande soeur !", s'était-elle enthousiasmée.

Emilie de Ravin et le réalisateur et auteur Eric Bilitch sont fiancés depuis 2016 et les parents de Vera, 2 ans. L'actrice a précédemment été mariée à Josh Janowicz, dont elle s'est séparée en 2014.