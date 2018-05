Émilie Fiorelli amincie après son accouchement : Sa perte de poids incroyable !

Émilie Fiorelli vit un véritable conte de fées ! En couple depuis plus de deux ans avec le footballeur M'Baye Niang, la gagnante de Secret Story 9 est devenue maman pour la première fois le 22 avril 2018. La jeune femme de 27 ans a accueilli une petite Louna et depuis elle n'a d'yeux que pour son bébé. Très active sur les réseaux sociaux, elle continue de parler de sa grossesse qu'elle a bien vécue et de son statut de mère. D'ailleurs, le 14 mai 2018, elle a dévoilé sa nouvelle silhouette post-accouchement.

Sur sa story Instagram, les abonnés d'Émilie Fiorelli ont pu la découvrir très amincie avec un ventre bien plat. L'ancienne candidate de Secret Story 9 a précisé qu'elle avait perdu 15 kilos en seulement trois semaines. Fière du résultat, la chérie de M'Baye Niang ajoute qu'elle n'a pas fait de régime spécifique. Émilie Fiorelli a surtout lutté contre la rétention d'eau : "Mes jambes, mes chevilles, mes pieds étaient remplis d'eau."