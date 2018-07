Émilie Fiorelli séparée de M'Baye Niang : "Arrêtez de nous associer ensemble"

Lundi 2 juillet 2018, Émilie Fiorelli a annoncé une mauvaise nouvelle qui a fait l'effet d'une bombe : sa rupture avec son compagnon M'Baye Niang. Sur Instagram, la gagnante de Secret Story 9 avait simplement écrit en story : "Je ne suis plus avec M'Baye. Veuillez respecter ma décision. Merci." Elle n'a d'abord pas voulu en dire davantage, mais la maman de Louna (née de sa relation avec le footballeur en avril dernier) est malgré tout sortie de son silence.

Le 3 juillet 2018, Émilie Fiorelli s'est à nouveau emparée de son compte Instagram. La belle blonde a expliqué pourquoi elle avait finalement décidé d'en parler. "Je ne suis plus avec M'Baye ! C'est une décision personnel certes, mais que je souhaitais le partager avec vous juste pour que vous arrêtez de nous associer ensemble, a-t-elle écrit tel quel. Donc les raisons pour lesquelles je me sépare ne sont pas réellement connues. Il se dit pas mal de choses sur les réseaux, c'est normal, c'est humain de faire des suppositions. Il est sorti pas mal de choses ces derniers temps mais ça n'a rien à voir."

"Voilà, c'était juste pour vous dire que si je me sépare, c'est mon choix. Si je vous l'ai dit, c'est simplement pour que vous respectiez et que vous arrêtez de nous associer ensemble. Le reste, c'est personnel, c'est privé. Je ne laverai pas mon linge sale en public comme on dit", a-t-elle conclu. Pour l'instant, M'Baye Niang ne s'est pas exprimé sur sa séparation avec Émilie Fiorelli. Ils étaient ensemble depuis bientôt deux ans.