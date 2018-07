Émilie Nef Naf et Sidonie Biemont en froid : Leur règlement de comptes en ligne

Émilie Nef Naf n'a pas changé, elle est toujours aussi cash !

Ainsi, quand la maman de Maëlla (5 ans et demi) et Menzo (3 ans et demi), rendue célèbre par sa victoire dans Secret Story 3 (TF1) en 2009, a vu son ancienne amie proche Sidonie Biemont évoquer sur Instagram leur prise de distance avec une version toute personnelle, elle a aussitôt riposté sur le même réseau social.

C'est lorsqu'un internaute avait fait savoir à l'ex-petite amie d'Adil Rami et récente gagnante des Reines du shopping (M6) qu'il regrettait ses "délires" avec Émilie Nef Naf que la principale intéressée a réagi : "On s'est perdues de vue, occupées chacune de notre côté je pense. Mais de très bons souvenirs avec elle à Milan !" Une réponse cordiale mais pas forcément complète qui n'a pas échappé à l'ex-compagne du footballeur de l'AC Milan Jérémy Ménez.

Sur son propre compte Instagram, Émilie Nef Naf, accro au fitness, a ainsi commenté ce 12 juillet 2018, captures d'écran à l'appui, en s'adressant à Sidonie : "Si tu me débloquais d'Instagram et de WhatsApp, ça serait peut-être plus simple... Moi aussi j'ai des super souvenirs à Milan..."

Espérons que les deux amies pourront se retrouver...