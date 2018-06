Les Reines du shopping – Sidonie : Pourquoi son visage vous est familier

Depuis lundi 11 juin 2018, de nouvelles candidates tentent leur chance dans Les Reines du shopping (M6). Cette fois-ci, elles ne sont pas cinq mais... dix à vouloir relever le défi imposé par Cristina Cordula. En effet, cette semaine, la papesse de la mode jugera des duos de meilleures amies – Zahra et Lamya, Gaëlle et Léa, Ingrid et Gwen, Maiween et Fiona et enfin Sidonie et Nesserine ! L'une des deux habillera l'autre en veillant à respecter le thème imposé, à savoir "sexy avec des chaussures plates".

Parmi les candidates, Ingrid et Gwen ne sont pas des anonymes puisqu'elles tiennent un blog mode. Mais ce n'est pas tout : Sidonie est également connue... pour une toute autre raison ! Sur les réseaux sociaux, et notamment Twitter, bon nombre de téléspectateurs des Reines du shopping ont indiqué que le visage de la jolie brune leur était familier sans toutefois pouvoir dire où ils l'avaient déjà aperçue.

En réalité, Sidonie Biémont n'est autre que l'ex-compagne du célèbre footballeur Adil Rami. Avec l'international français, la jeune femme de 37 ans a eu des jumeaux, les adorables Zayn et Madi. Aujourd'hui, le couple est séparé. Si la candidate est présentée comme célibataire dans son portrait, le sportif a de son côté retrouvé l'amour. En effet, il roucoule depuis quelques mois avec Pamela Anderson.