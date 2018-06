Pamela Anderson "in love" d'Adil Rami : Ce qui l'a séduite chez le footballeur

Pamela Anderson est à New York pour la promotion de son livre Lust for Love pour lequel elle enchaîne les interviews. Adil Rami s'entraîne à Clairefontaine avec ses coéquipiers de l'équipe de France avant de s'envoler pour la Russie, où va se jouer le Mondial 2018 du 14 juin au 15 juillet prochains. La star de 50 ans et le footballeur forment un couple surprenant qui dure.

Officiellement Marseillaise depuis qu'ils ont acheté une belle maison avec piscine à près de 3 millions d'euros sur les hauteurs de la corniche Kennedy, Pamela Anderson "adore" sa nouvelle vie. "Certains prétendent que c'est une ville qui n'est pas sûre. (...) Moi, je m'y sens en sécurité, je m'y sens chez moi. Cette ville me ressemble", confie-t-elle à Paris Match ce jeudi 7 juin 2018.

Si Adil Rami ne parle presque jamais de sa relation avec Pamela Anderson, lâchant juste un étonnant "madame" pour évoquer sa compagne au cours d'une rencontre avec Libération en mars 2018, l'ex-star d'Alerte à Malibu se montre bien plus généreuse sur le sujet. Pour Paris Match, elle revient sur leur rencontre au Grand Prix de Monaco fin mai 2017. Dès cet instant, l'ex-femme de Tommy Lee a su que sa relation avec le papa des jumeaux Zayn et Madi (nés de sa relation avec Sidonie Biémont) prendrait une sérieuse tournure. Depuis leur "special connection", ils sont "devenus inséparables !" "Nous sommes in love !", n'hésite pas à lâcher Pamela Anderson. La star californienne, très engagée pour les animaux, révèle même ce qui la fait craquer chez Adil Rami : "Sa moustache !"

Lors de ces nouvelles confessions, Pamela Anderson évoque une fois encore la jalousie de son compagnon, comme elle l'avait fait pour la toute première fois en novembre 2017. L'ex-playmate avait décrit le joueur de l'Olympique de Marseille comme "obstiné, attentionné et jaloux", auprès du très sérieux Times.

La nouvelle vie de Pamela Anderson à Marseille est à découvrir dans Paris Match en kiosques le 7 juin 2018.