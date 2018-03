Adil Rami évoque pour la première fois sa romance avec "madame" Pamela Anderson

Le parcours d'Adil Rami n'a jamais rien eu d'évident. Personne ne croyait en ses capacités de footballeur professionnel, pas même sa maman. Et pourtant, parce qu'il a cru en ses rêves, qu'il n'a pas eu peur de quitter Fréjus – la ville où ses deux parents nés au Maroc se sont installés après la Corse –, et la France pour vivre en Italie et en Espagne, l'actuel défenseur de l'Olympique de Marseille a fini par se faire un nom et une place.

D'ordinaire très discret sur sa vie privée, le footballeur de 32 ans accepte de se faire dresser le portrait par Libération le 8 mars. Il y livre une douloureuse épreuve : le départ brutal de son père alors qu'il n'a que 13 ans.

Papa de jumeaux de 18 mois, séparée de leur maman Sidonie Biémont depuis plusieurs mois, Adil Rami veut plus que tout rester présent pour eux, lui qui sait combien l'absence d'un père fait mal et laisse des séquelles irréversibles. "C'est la vie qui veut ça, mais jamais je ne pourrai laisser mes enfants. Avec le recul, je me rends compte du mal que mon père nous a fait", témoigne-t-il. Ce paternel qui l'a abandonné, contraignant sa maman à l'élever seule avec ses soeurs et son frère, il ne l'a revu qu'une seule fois.

C'est pour le bien des adorables Zayn et Madi qu'Adil Rami est resté en très bons termes avec Sidonie Biémont et monte régulièrement à Paris, où elle s'est installée, pour les voir. Preuve de leur belle amitié après la fin de leur amour, ce message posté par la jeune maman sur Instagram au moment des fêtes de fin d'année : "6 ans d'amour, 2 magnifiques enfants, et nos chemins se sont séparés. Il reste aujourd'hui un papa extraordinaire et un homme intelligent qui pense à sa famille avant tout. Merci de respecter nos nouveaux choix de vie."