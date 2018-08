Émilie Nef Naf et Vanessa (SS3) : Ce mensonge qu'elles ont caché à la production

En 2009, Vanessa débarquait dans la saison 3 de Secret Story sur TF1. Elle partageait le secret suivant avec Émilie Nef Naf : "Nous sommes les pires ennemies." Si elles ne sont pas passées inaperçues avec leurs clashs, Vanessa a avoué aujourd'hui qu'elle avait menti à la production avant d'entrer dans la maison des Secrets.

C'est lors d'un entretien en toute intimité avec Sam Zirah que Vanessa a lâché une bombe sur son secret. Si tout le monde croyait qu'elle était en froid avec Émilie Nef Naf, ce n'était pas vraiment le cas. "Le secret a été un peu grossi. La production n'était pas au courant. Elle pensait vraiment qu'on ne s'était pas reparlé depuis longtemps, qu'on était en conflit", a-t-elle affirmé.

Quand Sam Zirah lui a demandé si elle avait dupé la production avec Émilie Nef Naf, l'ancienne candidate de Secret Story 3 a répondu par l'affirmative. "On a été en guerre toutes les deux un moment, mais on s'est reparlé avant Secret Story. Émilie a été contactée par la prod' et a fait son casting. Elle a ensuite parlé de moi parce qu'on était vraiment en dispute à ce moment-là", a-t-elle continué avant d'ajouter : "Vu que ça intéressait la prod', on a joué le jeu. Même quand on est arrivé dans le confess' le premier soir, on a fait style qu'on était dégoûtées alors qu'on savait très bien. Dans les loges, on s'envoyait en plus des textos."

Maintenant qu'elle a tourné la page Secret Story, Vanessa reconnaît avoir été prise à son propre piège. "Il a fallu assumer. Ce n'était pas facile tous les jours", a-t-elle conclu.