Émilie Nef Naf "fatiguée" par les "meufs aigries" : Elle les dézingue !

Émilie Nef Naf s'agace.

La gagnante de Secret Story 3 (TF1) qui est devenue une femme d'affaires à la tête de sa société Le Secret by Émilie Nef Naf en a assez de lire des commentaires désobligeants à chacune de ses publications sexy, surtout que ceux-ci sont très souvent laissés par d'autres femmes.

Ce 13 mars 2019, la maman de Maëlla (6 ans) et Menzo (4 ans) a poussé un coup de gueule dans l'une de ses stories éphémères. Elle a écrit : "Fatiguée de ces gens négatifs aux esprits néfastes et prêts à critiquer la moindre chose. Vous êtes fatigantes, les meufs ! Sérieusement, soyez plus positives bordel. La vie est unique alors pourquoi vous êtes toujours aigries et mauvaises sans raison ? Personnellement, je ne comprendrai jamais le concept de blesser ou de critiquer des personnes gratuitement. (...) Vous n'êtes personne pour vous permettre de faire du mal à qui que ce soit."

Très en verve, la jolie brunette de 31 ans qui partage sa vie entre le Nord de la France et l'Italie a poursuivi : "Je crois au karma et je suis certaine que toutes les mauvaises personnes qui traînent sur les réseaux paieront en conséquence dans la vraie vie. Allez donc déverser votre haine ailleurs, mois je sais que je suis une BONNE personne dans les deux sens du terme. Merci, bonne nuit. Bisous aux pétasses."

Côté actualité, Émilie Nef Naf apparaîtra prochainement dans la nouvelle émission de M6, Incroyables transformations. Une nouveauté qui débutera le 1er avril prochain à la place des Reines du shopping.