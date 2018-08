Emilie Nef Naf se dévoile enfant : sa petite Maëlla est son sosie !

Emilie Nef Naf est très fière de sa petite famille.

La gagnante de Secret Story 3 l'a encore prouvé ce 31 juillet 2018 en postant une photo de sa fille Maëlla (5 ans et demi) et en la comparant avec une photo d'elle-même à peu près au même âge... La starlette de 30 ans a en effet réalisé un petit montage sur lequel on ne peut que constater leur ressemblance, surtout quand elles arborent à peu près les mêmes couettes. "Mère / Fille, au moins c'est bien la mienne #monnounours #merefille #twins", a-t-elle écrit en légende.

Bien évidemment, les internautes ont été ravis de découvrir cette archive personnelle et de pouvoir constater la ressemblance frappante entre Emilie et sa petite Maëlla. "Wahou la ressemblance et la même crinière, j'adore", "La ressemblance est frappante, trop des sosies", "Ton double, les chiens ne font pas des chats. Il n'y a pas de doute, cette jeune fille sera aussi magnifique que toi, on en a déjà la preuve !", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Pour rappel, Emilie Nef Naf est également la maman d'un petit Menzo (3 ans et demi), lui aussi le fruit de ses amours passées avec le footballeur Jérémy Menez.