Émilie Nef Naf ancienne femme de footballeur : Elle dévoile la dure réalité

Peu de temps après sa participation aux Anges 3 (NRJ12, en 2011), Émilie Nef Naf avait rencontré Jérémy Ménez. De leurs amours sont nés Maëlla (5 ans) et Menzo (3 ans). Leur idylle a pris fin une première fois en 2016, la belle brune s'était alors mise en couple avec le basketteur Bruno Cerella. Elle s'est finalement séparée de ce dernier en janvier 2016 pour laisser une chance à son premier amour. Nouvel échec, ils rompent une nouvelle fois en décembre de la même année.

Une rupture sur laquelle Émilie Nef Naf a accepté de s'épancher lors du tournage du documentaire de TFX Télé-réalité, que sont-ils devenus ? diffusé jeudi 19 juillet 2018. "Vu de l'extérieur, c'est un conte de fées. Mais de l'intérieur, ça ne l'est plus du tout. (...) J'ai décidé d'arrêter ma relation peu importe ce qu'il y avait autour parce que je ne peux pas acheter l'amour avec l'argent. Si tu n'a plus ce sentiment, tu as beau avoir des milliards, si tu n'es pas heureux, tu n'es pas heureux."

La divine brune de 30 ans a en effet assuré que la vie de femme de footballeur était loin d'être aussi idyllique que certains le pensent : "La vie ne change pas. Les problèmes avec ton mec, tu les as voire plus, pareil pour les problèmes de solitude. Tu es loin de ta famille, tu n'as pas tes amis. Des gens traînent avec toi mais tu ne sais même pas si c'est pas par interêt. Ce n'est pas non plus le truc de rêve que tout le monde imagine. Il y a pas mal d'inconvénients."

Pour rappel, Émilie Nef Naf s'était remise en couple avec Bruno après sa deuxième séparation avec le père de ses enfants. Mais les tourtereaux ont récemment rompu. Depuis, elle est un coeur à prendre.