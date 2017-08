Émilie Nef Naf : "Je n'ai jamais oublié Bruno, Jérémy a été très malheureux"

Entre Émilie Nef Naf et Jérémy Ménez, c'est fini ! Après une énième séparation fin 2015, le couple s'était redonné une chance, sans succès. Et pour cause, la grande gagnante de Secret Story 3 avait à l'époque retrouvé l'amour dans les bras de Bruno Cerella, un basketteur de l'Olimpia Milano. Lors d'un récent entretien accordé à nos confrères du magazine Public, Émilie Nef Naf s'est exprimée à coeur ouvert sur sa rupture avec le footballeur.

"Nous avons bien tenté de recoller les morceaux à plusieurs reprises mais cette fois, c'est bel et bien définitif", a-t-elle alors assuré. Et d'expliquer pourquoi ça n'a finalement pas marché avec le père de ses deux enfants Maëlla (4 ans et demi) et Menzo (2 ans et demi) : "Je n'ai jamais oublié Bruno. Cette situation a rendu Jérémy très malheureux."

"Je me sens en partie responsable de cet échec mais ça ne sert à rien de s'obstiner dans une voie qui nous rend tous les deux malheureux. Mieux vaut aller de l'avant", a poursuivi l'ancienne pire ennemie de Vanessa dans Secret Story 3.

La vie de parents a étouffé notre couple

Et ce n'est pas faute d'avoir essayé. "Je ne compte plus les breaks ! Nous nous sommes séparés durant ma première grossesse mais personne ne l'a su. Nouvelle embrouille alors que ma fille n'était âgée que de 4 mois, et rebelote après l'arrivée de mon fils, a confié Émilie Nef Naf. Paradoxalement, nos enfants nous ont beaucoup éloignés l'un de l'autre. La vie de parents a étouffé notre couple."

Aujourd'hui, la jolie blonde ne s'en cache plus : elle est toujours amoureuse de Bruno Cerella, dans les bras duquel elle s'est récemment affichée à Paros, en Grèce. "Mais j'ai besoin de temps pour me reconstruire avant de me lancer dans une nouvelle relation. Ma priorité pour le moment, ce sont mes enfants", a-t-elle alors conclu.

