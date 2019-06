Émilie Nef Naf, sa prise de poids : photo de son avant/après impressionnant !

"2017 VS 2019. Parfois on gagne, parfois on perd, c'est le jeu et c'est un peu comme les kilos ! L'important, c'est de se sentir bien dans notre corps et notre esprit. Je pense que c'est bien ça le plus compliqué, maintenant il faut garder la motivation, jamais perdre espoir, ne jamais perdre ses objectifs de vue que ce soit pour un projet personnel, pour une perte de poids ou une prise de poids", a écrit la jeune femme en légende de ces photos.

En commentaires, les internautes sont nombreux à complimenter la belle et assurer la préférer avec ses 64 kilos ! Des mots qui réchaufferont certainement le coeur de la jolie brune. Rappelons qu'après les naissances de ses enfants Maëlla (6 ans) et Menzo (4 ans), Émilie Nef Naf avait pris du poids. Alors qu'elle ne se sentait pas bien dans sa peau, elle avait pris la décision de perdre ces quelques kilos grâce au sport et à une alimentation plus saine.