Émilie Nef Naf, sirène sculpturale en bikini : La jeune maman se relaxe à Monaco

Émilie Nef Naf a de nouveau gâté ses abonnés sur son compte Instagram.

Ce 22 juillet 2018, la maman de Maëlla (5 ans et demi) et Menzo (3 ans et demi) a décidé de publier une photo d'elle en bikini au bord d'un bassin à Monaco tandis que son visage profitait pleinement des rayons du soleil. Divine dans son ensemble bleu soulignant ses courbes enchanteresses, la grande gagnante de Secret Story 3 et ex-compagne du footballeur Jérémy Menez a bien entendu attiré de très nombreux commentaires dithyrambiques.

"Quelle beauté tu es sublime ma Émilie je te kiffe trop, plein de bisous à toi", "Une bombe je vous dis, UNE BOMBE", "Tu es toujours plus belle, de jour en jour", "Bombe anatomique", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Quelques jours plus tôt, en commentaire d'une vidéo où Émilie faisait sa "meuf bizarre" en courant dans une piscine, on apprenait également que la belle était actuellement en vacances avec une jeune femme que l'on connaît... Coralie de Secret Story 4, l'ex-colocataire de Benoît Dubois et de Thomas Vitiello dans la Maison des Secrets.

Ce n'est pas la première fois que les deux jeunes mamans, très complices, sont vues ensemble.