Emma Bunton fiancée : la Spice Girl va enfin épouser Jade Jones

Il était temps ! Après vingt années d'amour, deux enfants, et même des ruptures, Emma Bunton va enfin convoler en justes noces avec Jade Jones. D'après le Mirror, la chanteuse de 43 ans a été aperçue au Bureau d'enregistrement des Mariages de Londres pour annoncer son mariage civil à venir. Le tabloïd ajoute même que la cérémonie se tiendra au London's Old Marylebone Town Hall, lieu hautement symbolique qui a déjà vu Paul McCartney et Liam Gallagher jurer fidélité...

Les deux amoureux se fréquentent depuis 1998. Et même s'ils se sont séparés deux fois, ils ont réussi à faire durer depuis 2004. Ils sont d'ailleurs les heureux parents de deux garçons, Beau (né en 2004) et Tate (né en 2011). Ils avaient une première fois parlé de fiançailles en 2011 mais étaient depuis passés à autre chose. Maintenant qu'ils ont déposé un dossier pour rendre leur union légale, il est certain qu'ils vont donc se dire "oui" cette année.

Une année qui s'annonce donc excitante de tous les côtés pour Emma Bunton puisqu'en juin prochain elle retrouvera ses copines des Spice Girls (avec néanmoins une absence notable) pour une tournée des stades britanniques qui s'annonce grandiose. Et cette tournée devrait permettre à Baby Spice de se payer un beau mariage puisqu'il a été annoncé que chaque membre du groupe touchera pas moins de 479 000 dollars par concert.

Reste maintenant à savoir si Victoria Beckham, Mel B, Geri Horner (anciennement Halliwell) et Mel C seront conviées au mariage. Il y a fort à parier que oui vu que depuis 20 ans les 5 femmes sont toujours proches et se revoient pour les grandes occasions.