Emma CakeCup, Horia, Clara Marz... Les stars au salon Get Beauty Paris

Beauty un jour, beauty toujours. Pour sa deuxième édition, le salon Get Beauty Paris a pu prendre ses quartiers dans les 13 000 m² du Parc Floral à Paris, samedi 3 juin 2017.

Près de 10 000 personnes, essentiellement des filles, ont pu aller à la rencontre de leurs youtubeuses préférées sous le regard bienveillant de leurs mères. Emma CakeCup, Horia, Léa (Je ne Suis pas Jolie), Emmy, Juste Zoé, Djuli­cious, Clara Marz, Maya­do­rable, Marion Seclin, Audrey Marsh­ma­loo... Elles étaient toutes présentes pour cet événement plus qu'attendu : la chasse à la youtubeuse était lancée !

Ces jeunes femmes issues de la génération 2.0 se sont adressées pour la plupart à des ados en quête de conseils : de la beauté, de la mode et du lifestyle, of course. Et pour un simple hug, de longues files d'attente s'étaient formées devant le stand de chacune des starlettes... Rien que ça.

Toutes très jeunes, les fans sont reparties avec des souvenirs incroyables et des sacs bourrés de cosmétiques que les marques présentes lors de ce salon leur ont offerts. Les jeunes filles se sont fait chouchouter par des professionnels de la coiffure sur le stand Wella et même une mise en beauté des mains était proposée par OPI... En bref, elles se sont amusées.

Également de la partie, la chanteuse Camille Lou, le présentateur de la future saison de Secret Story Christophe Beaugrand et même Alma - représentante de la France au dernier concours de l'Eurovision - ont fait de ce salon leur cour de récréation. Le Get Beauty Paris, c'était l'un des événements à ne pas manquer du week-end.