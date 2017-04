Camille Lou, amoureuse : "J'ai rencontré un homme incroyable"

Après avoir divinement bien défilé au cours du Casa Fashion Show à Casablanca, Camille Lou a profité de quelques heures de repos afin de se confier à coeur ouvert sur ses relations amicales et amoureuses. Caroline Receveur, son petit ami Gabriele, sa reconversion professionnelle... L'artiste de 24 ans s'exprime au micro de nos confrères de Public.fr pour une interview confessions.

Sous le regard bienveillant de Garou ou encore du chanteur Amir, Camille Lou défilait pour l'événement de Kenza Cheddadi dans une robe du créateur Christophe Guillarmé... et comme l'explique la jeune femme, elle foulait le premier catwalk de sa vie : "Moi j'adore les défilés de mode, la mode en général. (...) Je n'ai jamais défilé, je trouvais l'expérience complètement improbable pour moi et fantastique. Surtout à Casablanca, au Maroc ! Et du coup, j'ai flashé dessus direct !"

Lorsque la journaliste lui demande si une reconversion professionnelle est envisageable, ni une ni deux Camille Lou rétorque : "Je ne pourrai jamais abandonner la musique... Pour quoi que ce soit. Mais c'est rigolo, on se prête vite au jeu, ça m'a vachement amusée de défiler." Quant à sa relation avec l'influenceuse Caroline Receveur, Camille Lou est catégorique : "Caroline et moi, on est très amies, encore aujourd'hui. Les rumeurs, c'est complètement fake. Moi, j'adore cette fille. Elle est adorable, pleine de vie, ultra intelligente en plus. C'est un vrai bout de femme." Qu'importe les rumeurs de conflit, la jeune femme défends coûte que coûte son amie.

Et les amours dans tout ça ? La jeune femme ne souhaite plus cacher sa relation avec son petit ami Gabriele. "C'est sûr que j'ai rencontré un homme incroyable qui partage les mêmes passions que moi. (...) Je voudrais qu'il fasse d'abord son propre chemin pour prendre confiance en lui. Je ne voudrais pas qu'il pense que c'est grâce à moi qu'il peut chanter. C'est beau de pouvoir partager avec l'homme qu'on aime une passion comme ça. Je souhaite à toutes les femmes de la terre de connaître un amour comme ça", explique-t-elle. Comme c'est mignon !

