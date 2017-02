Camille Lou : Recrutée par TF1 pour une nouvelle série

Alors qu'elle se produisait sur scène un peu partout en France dans le cadre de tournée Danse avec les stars, Camille Lou a donné sa dernière représentation le 4 février, le soir du grand prime time. La jeune femme s'est depuis lancée dans un nouveau projet pour TF1...

Camille Lou a été recrutée pour jouer dans Les Bracelets rouges, la nouvelle série que TF1 adapte d'un format espagnol. Le tournage de cette minisérie de six épisodes (de 52 minutes) a commencé le 21 mars et doit se dérouler entre Paris et Arcachon, jusqu'au 20 mai prochain. Elle est réalisée par Nicolas Cuche et compte également au casting Michaël Youn, Isabelle Gélinas, Guy Lecluyse ou encore Jean-François Carey, Mathieu Madénian, Pascal Elbé, Cristiana Reali...

La série Les Bracelets rouges est produite par VEMA Production avec la participation de TF1. Elle relate l'histoire vraie d'Albert Espinosa, un écrivain espagnol qui a perdu, étant jeune, une jambe, un poumon et une partie de son foie. Les protagonistes seront plongés dans le milieu hospitalier et c'est sur les jeunes patients que la lumière sera mise...

Jusqu'à présent, le public avait pu juger du talent de comédienne de Camille Lou grâce à son rôle dans 1789, les Amants de la Bastille et dans La Légende du roi Arthur. Le défi est donc de taille !

Thomas Montet