Karine Ferri émue dans DALS, le grand show après une danse sensuelle

Karine Ferri a eu bien du mal à contenir son émotion lors de la soirée Danse avec les stars, le grand show.

Samedi 29 octobre 2016, la belle animatrice de TF1 de 34 ans réalisait pour la première fois une prestation sur Les yeux de la mama de Kendji Girac dans Danse avec les stars 7. Un moment doux et émouvant qu'elle avait dédié à son fils Maël (né le 6 avril 2016) et qu'elle a souhaité revivre hier soir, en direct du Zénith d'Auvergne de Cournon, dans la banlieue de Clermont-Ferrand.

En effet, Karine Ferri et son partenaire Yann-Alrick Morteuil ont une fois de plus réalisé cette chorégraphie. Si la compagne de Yoann Gourcuff a réussi à contenir ses larmes lors de son show sensuel, elle a eu bien du mal à cacher son émotion une fois la prestation terminée. En plus d'avoir été touchée par les commentaires positifs des membres du jury Chris Marques, Jean-Marc Généreux et Marie-Claude Pietragalla (qui lui ont chacun attribué un 8), elle a été remuée par les acclamations des 5 000 personnes présentes dans la salle.

Pour rappel, les membres du jury Marie-Claude Pietragalla, Chris Marques, Jean-Marc Généreux et Fauve Hautot ont répondu présent afin de s'affronter. Chacun était à la tête d'une équipe de trois couples et devait obtenir le plus de points possible pour remporter la compétition. Au terme de la soirée, c'est le papa de Jean-Francis (né en 1996) et Francesca (née en 1999) qui a remporté la compétition grâce aux prestations de Laurent Maistret et Denitsa Ikonomova, Camille Lou et Grégoire Lyonnet et Laurent Ournac et Denitsa.

Du côté des audiences, Danse avec les stars le show a séduit 3 million de téléspectateurs, soit 15,4% de part de marché sur les individus de 4 ans et plus.