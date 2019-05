Emma Smet fait ses premiers d'actrice dans "Demain nous appartient"

Emma Smet, la petite dernière d'Estelle Lefébure et David Hallyday, rejoint la série Demain nous appartient. La jeune femme de 21 ans, petite soeur du top model Ilona Smet et petite-fille de Johnny Hallyday et Sylvie Vartan, va faire ses premiers pas d'actrices dans le feuilleton quotidien de TF1.

Ce sont nos confrères de Puremédias qui l'annoncent en exclusivité. Alors que Demain nous appartient s'apprête à célébrer son deuxième anniversaire, Clément Riémens, Linda Hardy, Alexandre Brasseur et bien sûr Ingrid Chauvin seront rejoints par de nouveaux visages. Le premier d'entre eux est Kamel Belghazi (Une famille formidable) dans le rôle du médecin William Daunier dès le 15 mai. Emma Smet incarnera sa fille Sofia, "âgée de 16 ans, pétillante et qui sait jouer de ses charmes vis-à-vis des garçons de la série, comme Arthur et Gabriel", comme l'écrit le site Puremédias. Ils rejoignent toute l'équipe à Sète pour tourner les prochains épisodes de Demain nous appartient.

Emma et Ilona Smet, très proches de leurs parents, ont deux petits demi-frères. Du côté de leur père et de son épouse Alexandra Pastor, Cameron est âgé de 14 ans. Leur mère Estelle Lefébure et son ancien compagnon Pascal Ramette ont aussi eu un petit garçon : Giuliano, âgé de 8 ans et demi.

Avec ce tout premier rôle dans la très populaire série de TF1, Emma Smet poursuit la tradition artistique familiale...