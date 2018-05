Emma Stone "intime" avec son ex Andrew Garfield, trois ans après leur rupture

Qui a dit que deux ex-amants ne pouvaient pas rester en bons termes et continuer à passer des moments privilégiés ? La preuve avec Emma Stone et Andrew Garfield. Officiellement séparés depuis 2015, eux qui s'étaient fréquentés pendant quatre années après leur rencontre sur le tournage du film The Amazing Spider-Man, l'actrice de 29 ans et le comédien de 34 ans se sont retrouvés le temps d'un dîner en tête à tête si l'on en croit les informations de la Page Six.

D'après nos confrères, le duo a été vu mardi soir (22 mai 2018) au restaurant italien Dell'anima dans le quartier branché de West Village à New York. Selon des témoins, Emma Stone et Andrew Garfield "avaient tout l'air d'un couple" et "discutaient très près l'un de l'autre", preuve que le courant passait bien. "Ils riaient et souriaient. Ils avaient tous les deux l'air heureux", a-t-on ajouté.

Proches "amis", Emma et Andrew n'ont jamais cessé de se flatter par médias interposés malgré leur rupture. En janvier 2017, celui qui sera prochainement à l'affiche du film Under the Silver Lake (présenté en sélection officielle au dernier Festival de Cannes) avait crié son amour pour la jolie rousse dans un entretien pour Vanity Fair. "Je suis son plus grand fan. Je suis constamment inspiré par son travail. (...) C'est un bonheur de la voir décrocher le succès et de la voir s'épanouir en tant qu'actrice. Et c'est également merveilleux de savoir que l'on se soutient mutuellement. Ce n'est rien d'autre qu'une très belle chose", avait-il lâché.

L'égérie Louis Vuitton avait aussi évoqué son ex-chéri, notamment dans une interview parue en 2016 lors de laquelle elle avait affirmé qu'Andrew Garfield était quelqu'un qu'elle "aim[ait] toujours autant". Les fans auraient tort de ne pas garder espoir...