Emma Stone, invitée star d'un bal de lycée ? L'héroïne de La La Land a répondu

Les stars s'efforcent d'ignorer les rumeurs dont elles font l'objet, mais ne peuvent échapper aux buzz les plus insolites ! Emma Stone en a récemment fait l'expérience suite à la publication d'une demande unique réalisée par un lycéen. Accpetera-t-elle de l'accompagner à son bal de promo ? La star de La La Land a répondu...

C'est Jacob Staudenmaier en personne qui a révélé l'info ! Le jeune héros, réalisateur et chorégraphe de la vidéo baptisée "Emma Stone, Prom?" était invité en duplex de Phoenix, sur le plateau de l'émission Good Morning America diffusée sur la chaîne ABC. Jacob y a lu la lettre envoyée par l'actrice à son adresse, en réponse à sa promposal. Emma Stone a répondu : "Merci d'avoir fait la plus belle demande que j'ai jamais reçue. Je ne peux te dire l'honneur que c'était et à quel point j'ai souri tout au long de cette vidéo superbement orchestrée. Je suis en tournage à Londres, mais espère que tu t'amuseras au bal de promo et te remercie d'avoir pensé à moi. Merci et ps, je vois [Ryan] Gosling dans tes yeux. Avec amour, Emma."

"L'inspiration initiale était un mec qui allait à mon école [le lycée Arcadia à Phoenix, NDLR] il y a deux ou trois ans, il a proposé à Miley Cyrus de l'accompagner à son bal de promo (...). Je me suis dit que je devais prendre le relais", explique Jacob Staudenmaier, aidé par des amis et son professeur de cinéma pour la réalisation de la vidéo. Le jeune homme et Emma Stone partagent un point commun : leur état de naissance, l'Arizona. La comédienne oscarisée pour sa performance dans La La Land est née dans la ville de Scottsdale.

Emma Stone est à Londres pour le tournage du film The Favourite, mettant en scène les manoeuvres politiques effectuées pendant le règne d'Anne, reine de Grande-Bretagne. Elle en partage l'affiche avec Nicholas Hoult et Rachel Weisz.

À ce jour, la vidéo de Jacob a passé la barre des 600 000 vues et s'approche du million. Sa soeur, Kate Staudenmaier, l'a commenté : "Ne m'oublie pas quand tu seras cool" !