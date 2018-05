Emma Stone, Sienna Miller, Sophie Turner : Premier rang étoilé au défilé Vuitton

Après le Japon et le Brésil, retour aux sources pour la maison Vuitton qui vient de dévoiler sa nouvelle collection croisière dans le sud de la France. Ce 28 mai 2018, nombreuses sont les personnalités internationales à avoir pris place au premier rang du défilé présenté dans les jardins de la fondation d'art Maeght à Saint-Paul-De-Vence.

Les égéries de la marque étaient sans surprise au rendez-vous, chacune habillée par les créations signées Nicolas Ghesquière. Ambassadrice de la maison depuis plusieurs saisons, l'actrice oscarisée Emma Stone a opté pour une tenue un brin 70's en veste de tailleur à l'imprimé pied-de-poule, top à carreaux et pantalons à sequins. Un parti pris pointu qui se démarque des looks qu'on pu afficher les autres invités privilégiés.

Autres fidèles de Louis Vuitton à avoir prêté leur image à la marque, les actrices Jennifer Connelly et Sophie Turner, connue pour son rôle dans la série Game of Thrones, ont pu apprécier les robes plissées et grosses baskets futuristes depuis le front row. Non loin de là, la comédienne britannique Sienna Miller a pu retrouver son homologue irlandaise, l'actrice Ruth Negga. Laura Harrier, Justin Theroux et Doona Bae viennent compléter ce premier rang quatre étoiles.