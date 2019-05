Emma Watson en couple ? L'actrice sort avec le frère d'une célèbre chanteuse

L'inoubliable interprète d'Hermione Granger aurait-elle retrouvé l'amour ? Le 21 mai 2019, Emma Watson a en effet été aperçue en bonne compagnie à New York, à sa sortie du restaurant The Spotted Pig. L'actrice britannique de 29 ans était escortée d'un mystérieux jeune homme. Tout sourire en crop top et perfecto, l'ambassadrice des Nations unies semble avoir passé un bon moment avec son compagnon, qui est loin d'être inconnu.

Selon le Daily Mail, qui publie les photos du rendez-vous galant, il s'agit de Cole Cook, le demi-frère de la chanteuse Alicia Keys, dont le véritable nom est Alicia Augello Cook. L'interprète de 38 ans et le jeune homme de 28 ans ont le même père, Craig Cook. En plus d'être séduisant, Cole Cook est diplômé en théâtre de l'Université de Central Washington. Il est proche de sa grande soeur et de son mari, Swizz Beatz, avec qui il a cofondé l'agence créative Timeless Eye. Comme le rappelle le tabloïd, les parents d'Alicia Keys, Teresa Augello et Craig Cook, se sont séparés alors qu'elle n'avait que 2 ans. Son père a ensuite refait sa vie avec une certaine Susan.