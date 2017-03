Emma Watson, son toc "traumatisant" sur Harry Potter: "J'ai bousillé des scènes"

Actuellement en train de promouvoir La Belle et la Bête outre-Atlantique, Emma Watson était l'invitée hier soir, mardi 7 février, de Jimmy Kimmel. Mais inévitablement, celui qui a animé les derniers Oscars est revenu sur la saga qui a fait d'elle une star : Harry Potter. Dans la ligne de mire de l'animateur, une adorable vidéo-dossier où l'on voit Emma Watson, 10 ans à peine, jouer une scène avec Daniel Radcliffe et Rupert Grint sur le tournage de L'École des Sorciers. Mais si on y regarder d'un plus près, on se rend compte qu'Em' a un toc consistant à murmurer les répliques de ses partenaires de jeu en même temps qu'eux.

Ce toc qui fait aujourd'hui rire l'actrice britannique a pourtant été "assez traumatisant" pour elle. "Cela a causé des problèmes sur le tournage. J'ai bousillé plusieurs prises à cause de ça", a-t-elle avoué sur le plateau du Jimmy Kimmel Live. Et de raconter : "Chris (Colombus, le réalisateur) était obligé d'intervenir : 'Coupez ! Emma, tu recommences. Tu es en train de marmonner les répliques de Dan !' Mais je ne pouvais pas m'en empêcher. J'étais tellement nulle. J'adorais les bouquins et je voulais faire de mon mieux, mais en fait, j'en faisais trop !"

Hermione jusqu'au bout des doigts !