Emma Watson : Cette autre enfant-star qui aurait pu avoir le rôle d'Hermione

Citée récemment comme le personnage préféré d'Hollywood selon le bien-nommé Hollywood Reporter, Hermione Granger restera à jamais le visage d'Emma Watson sur grand écran. La célèbre sorcière, première de la classe, pétillante et mature à la fois, a permis à la jeune actrice britannique de devenir une véritable star et d'avoir, à ce jour, la carrière la plus intéressante de tous les jeunes acteurs ayant débuté dans Harry Potter.

Pourtant, le destin d'Em' aurait pu être tout autre. Comme le révèle une interview accordée au Huffington Post la directrice de casting d'Harry Potter à l'école des sorciers, Janet Hirshenson (à qui l'on doit également les distributions de Jurassic Park ou de Madame Doubtfire par exemple), le personnage d'Hermione Granger avait "deux ou trois" prétendantes possibles. "Pour Hermione, dès qu'Emma est arrivée, nous avons eu le souffle coupé. On s'est tous dit 'oh mon Dieu', 'waouh !' Elle habitait l'écran, raconte la casteuse. Il y avait une autre petite fille que nous avions testée et qui avait juste tourné, je crois, dans Madeline. Elle avait fait un gros film, et elle était plutôt juste, donc je pense que quand Emma l'a vue lors des auditions, elle s'est dit 'Bon, eh bien, je n'ai aucune chance. C'est elle'.

Cette jeune enfant-star n'était autre qu'Hatty Jones, héroïne d'un film franco-américain porté par Frances McDormand, Madeline (sorti en février 1999 chez nous). Elle avait à peine 10 ans lorsqu'elle a charmé le public dans la peau de cette jeune écolière casse-cou qui a la manie de s'attirer des problèmes et un talent fou pour les régler comme par magie. Mais depuis ce film, si ce n'est un court métrage qu'elle a écrit et réalisé (The Silent Gangsters), Hatty n'a pas percé.

Après avoir révélé qu'Hatty Jones était bien placée pour incarner Hermione, Janet Hirshenson poursuit en racontant pourquoi Emma Watson a fini par faire l'unanimité. "Le personnage nécessitait d'avoir un côté ennuyeux à un moment, mais pas trop. Sur Hatty, on s'est dit après quelque temps qu'elle allait être ennuyeuse, révèle-t-elle. Mais avec Emma, au bout d'un moment, vous tombiez amoureux d'elle. Un des producteurs a dit 'Puis-je l'avoir sous contrat jusqu'à ses 21 ans ?' Nous étions tous 'oh mon dieu, une star est née'."