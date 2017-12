Emmanuel Macron et Brigitte avec leurs petits-enfants au Noël de l'Élysée

Le premier goûter de Noël de l'Élysée de l'ère Macron s'est déroulé mercredi 13 décembre 2017 dans le salon Murat, le jardin d'hiver et la salle des fêtes, comme nous le raconte Parismatch.fr. Emmanuel Macron et son épouse Brigitte ont fait une apparition remarquée, d'autant que parmi les "527 invités, âgés de 4 à 10 ans, se trouvaient 400 enfants de collaborateurs de l'Élysée, une centaine d'enfants dont les parents – militaires, gendarmes, pompiers, policiers – sont morts ou ont été blessés en service, ainsi que des enfants de l'association ELA (Association européenne contre les leucodystrophies), ceux d'un institut médico-éducatif", comme l'écrivent nos confrères, mais aussi les petits-enfants du couple présidentiel.

En effet, Brigitte Macron, dans une robe de saison vert sapin, a pu compter sur la présence de ses filles Laurence (cardiologue 40 ans) et Tiphaine Auzière (avocate de 33 ans). Cette dernière était très investie dans la campagne de son beau-père dans leur région puisqu'elle avait créé un comité de soutien au mouvement En marche ! au Touquet. Les petits-enfants du couple, qui surnomment le président Daddy, étaient là, notamment la toute petite dernière, Alice, âgée de 4 ans seulement. On a aussi vu le président embrasser la fillette du chef cuisinier de l'Élysée, Guillaume Gomez.

Daddy est arrivé dans l'après-midi après une réunion de soutien au G5 Sahel en présence des Chefs d'État des pays membres du G5 Sahel, dont Angela Merkel, chancelière de la République d'Allemagne. Il est passé de table en table pour saluer chacun de ses petits invités. Pour ce premier Noël à l'Élysée, le couple Macron avait convié les Kids United à chanter mais il avait aussi fait venir Mickey, Minnie et même Dingo pour le plus grand bonheur des tout-petits ! Chaque enfant s'est vu offrir un cadeau, "unisexe", précise l'Élysée.

Emmanuel Macron a pris ce temps dans un emploi on ne peut plus chargé cette semaine, entamé par le One Planet Summit, durant lequel il a enregistré une interview réalisée par Laurent Delahousse et que France 2 diffusera dans 19 heures le dimanche ce week-end, selon une information du Parisien. Après l'arbre de Noël de l'Élysée, le président s'est rendu au vernissage de l'exposition Pasteur, l'expérimentateur, au Palais de la Découverte. Depuis jeudi, il est à Bruxelles pour le Conseil européen en présence de nombreux chef d'État. Il y a bien sûr retrouvé Angela Merkel avec laquelle il affiche une belle complicité.