Emmanuel Macron face à un adolescent insolent : Sa bienveillante leçon de morale

C'est une séquence qui a été mise en avant et décortiquée par Quotidien sur TMC ce 18 juin 2018.

Tandis que le président de la République Emmanuel Macron prenait un bain de foule en marge d'une cérémonie au Mont-Valérien commémorant le 78e anniversaire de l'appel du 18 juin 1940, le chef de l'État a eu la mauvaise surprise de croiser un adolescent bien décidé à le provoquer en chantant L'Internationale face à lui puis, surtout, en lui lançant un "Ça va Manu ?" très déplacé.

Si le président n'a pas réagi au chant, la familiarité et le manque de respect du jeune homme l'ont aussitôt fait réagir. Avec bienveillance mais aussi avec fermeté, Emmanuel Macron a alors répondu : "Tu es là dans une cérémonie officielle, tu me parles comme il faut. Tu m'appelles 'Monsieur le président de la République' ou 'Monsieur'." Ce à quoi l'adolescent a répondu, visiblement conscient de son erreur : "Pardon... Excusez-moi... Désolé monsieur le Président."

"Le respect, c'est le minimum dans la République – surtout un 18 juin, surtout en présence des compagnons de la Libération. Mais cela n'empêche pas d'avoir une conversation détendue – regardez jusqu'au bout", a ensuite tweeté le compte du président de la République afin que la séquence, déjà beaucoup commentée, soit montrée dans son intégralité. On découvre ainsi un Emmanuel Macron patient et pédagogue, prenant le temps de converser avec le jeune provocateur du jour. "Tu fais les choses dans le bon ordre. Si tu veux faire la révolution, tu apprends d'abord à avoir un diplôme et à te nourrir toi-même, d'accord ? Et à ce moment-là, tu iras donner des leçons aux autres", a-t-il insisté. Puis, alors que la discussion se poursuivait autour du brevet des collèges, le président a demandé à l'élève de 3e de viser l'excellence : "Il faut aller le plus haut possible. Si tu veux montrer ce dont tu es capable et aller le plus loin possible. Il faut penser à la suite et être un exemple. (...) Il faut se dire 'Vers quel idéal je dois aller ?', chacun peut avoir le sien."

Deux séquences à découvrir ci-dessous :