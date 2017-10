Emmanuel Macron : Rencontre avec Miss France et odeurs de cannabis...

J'ai encore du nez

Lors de sa visite surprise dans deux quartiers sensibles de Cayenne le 27 octobre, le même jour où son épouse Brigitte Macron a effectué un déplacement inattendu à Nantes, le président de la République a relevé dans l'air des odeurs de cannabis. Une séquence filmée par le compte Facebook de l'Elysée largement reprises.

Entouré d'habitants de la Crique, aussi surnommé "Chicago" à cause de problèmes de drogues et de prostitution, Emmanuel Macron a réagi aux odeurs suspectes environnantes. "Il y en a parmi vous qui ne fument pas que des cigarettes", a-t-il commenté, ajoutant : "J'ai encore du nez !". Recevant de nombreux fous rires, le chef de l'Etat est ensuite redevenu très sérieux : "Ça ne va pas vous aider à bien travailler à l'école... Il faut le dire aux plus jeunes".