Brigitte Macron touchante avec les enfants : Déplacement surprise à Nantes

Une fois ce déjeuner très convivial achevé, et après avoir pris le temps d'échanger avec le personnel de l'établissement, ravi et fier d'accueillir la première dame, l'épouse d'Emmanuel Macron s'est promenée dans le centre-ville de Nantes, commençant du côté du cours des 50-Otages, puis allant du côté de la place Royale, visitant le ravissant passage Pommeraye et prenant quelques photos avec les passants.

Brigitte Macron s'est enfin rendue dans une association qui propose des activités pour les enfants valides et handicapés, située sur l'île de Nantes, Loisirs pluriel, où elle est arrivée un peu après 15 heures. L'ancien professeur de lettres et de théâtre a été accueillie à sa descente de voiture par Baptiste, un garçon en fauteuil roulant amusé par le ballet des photographes et a visité une salle de classe où les enfants confectionnaient un album photos sur le thème des super-héros. "Vous voulez en faire un ?", lui a proposé Nisserine, l'une des animatrices. "Pourquoi pas, je l'offrirai à mon mari", a souri la Première dame comme le relate l'AFP. Une petite fille, légèrement apeurée, s'est alors émue de voir autant de monde dans la pièce. "C'est parce que je suis la femme du président de la République", lui a-t-elle chuchoté, accroupie.