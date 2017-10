Brigitte Macron à l'Elysée : Ces courriers qui l'ont bouleversée...

Six mois déjà que Brigitte Macron s'est installée à l'Elysée, apportant un vent de modernité et de dynamisme que beaucoup espéraient après le quinquennat de François Hollande , notamment marqué par l'absence d'une présence féminine.

A peine a-t-elle pris place dans le salon Fougères situé dans l'aile orientale du palais présidentiel, et s'est-elle mise au travail sur sa table Matali Crasset que la première dame a vu le nombre de courriers qui lui sont adressés exploser. Cela n'était encore jamais arrivé à l'Elysée. Soucieuse d'apporter la considération nécessaire à chaque missive envoyée, l'épouse d'Emmanuel Macron les trie. D'un côté, "les lettres traitées par son cabinet (un directeur, un chef de cabinet et un secrétariat), (...) celles auxquelles elle répond personnellement, et celles, enfin, qui demandent bien plus que son paraphe", détaille Le Point dans son édition du 26 octobre. *

L'hebdomadaire évoque deux courriers qui ont tout particulièrement attiré l'attention de l'ancien professeur de lettres et de théâtre, qui touche au handicap. "Deux missives, rédigées par deux femmes se déplaçant en fauteuil roulant. Elles ne se connaissent pas, habitent chacune à un bout du pays, mais toutes deux racontent leur impossibilité à passer une mammographie", relate Le Point. Impossible pour Brigitte Macron de rester dans l'inaction, la première dame cherche activement des explications. "Quand vous découvrez un problème dont vous ignorez l'existence, il faut vous occuper", assène-t-elle sans cesse à son équipe. Elle est à ce jour toujours en attente des réponses mais ne laissera pas le dossier passer à la trappe. Le sujet lui tient trop à coeur. Engagée et active sur plusieurs terrains, l'épouse de Brigitte Macron ne créera pas de fondation, contrairement à ce qui certains bruits de couloirs avançaient cet été. Elle "ne s'enfermera pas dans une cause", réagit son cabinet.

Si Brigitte Macron passe la moitié de sa journée à lire son courrier, elle reçoit aussi de nombreuses personnalités à l'Elysée. Parmi elles, Anna Wintour, la papesse de la mode et patronne du magazine Vogue, Marc Lavoine ou encore une ancienne première dame très affaiblie ces derniers temps, Bernadette Chirac. Touchée d'avoir été invitée dans ce palais dans lequel elle a longtemps séjourné avec sa fille Claude, l'épouse de Jacques Chirac a offert un bouquet de fleurs à l'actuelle première dame au lendemain de sa visite qui s'est déroulée à la fin du mois de septembre.

Pas de cinéma

Malgré ses envies de sorties à l'extérieur du palais présidentiel, Brigitte Macron reste souvent confinée. Sécurité oblige. "L'expédition impose trop de contraintes", commente Le Point. Passionnée de théâtre, la première dame arrive quand même à aller voir quelques pièces, comme il y a quelques jours lorsqu'elle est allée admirer Michel Bouquet dans Le Tartuffe au théâtre de la Porte Saint-Martin en compagnie d'Emmanuel Macron. Un retour aux sources apprécié à sa juste valeur. Il lui a en revanche été impossible de se rendre au cinéma pour voir Le sens de la fête d'Éric Toledano et Olivier Nakache avec Jean-Pierre Bacri.

Et quand la première dame a des envies d'ailleurs avec son mari, elle part se ressourcer à La Lanterne qui sera bientôt pourvu d'un potager qui ne sera pas sans rappeler celui des Obama à la Maison Blanche.