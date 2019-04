Emmanuelle Béart et Catherine Deneuve : Une soirée littérature féérique

Comme la maison Cartier avec sa collection de bijoux Clash de Cartier, Alejandro G. Roemmers avait quelque chose à célébrer ! Mercredi soir, le poète argentin a convié plusieurs amis stars à fêter la parution de son nouveau livre, Le Retour du jeune prince. Catherine Deneuve et Emmanuelle Béart étaient de la partie.

C'est à l'Atelier des lumières, dans le 11e arrondissement de Paris, qu'Alejandro G. Roemmers a donné rendez-vous à ses invités. L'auteur y a été rejoint par plusieurs célébrités, dont les actrices Catherine Deneuve, Emmanuelle Béart, Elsa Zylberstein, Sylvie Testud et Zabou Breitman.

Les présentateurs télé Stéphane Rotenberg et Aïda Touihri, le chanteur Vianney et le critique littéraire et journaliste Augustin Trapenard se sont également rendus à l'Atelier des lumières. Tous ont été plongés dans l'ambiance du livre grâce à des projections immersives. L'ancienne manufacture de métal accueille actuellement une exposition sur Vincent Van Gogh.

Le Retour du jeune prince est une fable charmante pour tous les âges, qui déborde d'amour et de sagesse et rappelle l'importance de l'amitié, de la famille, de l'amour des autres et de la compassion.

Le best-seller paru aux éditions City Éditions et traduit dans plus de vingt langues s'est déjà écoulé à près de 3 millions d'exemplaires dans le monde.