Emmanuelle Béart et Vahina Giocante en deuil : Mort du cinéaste Manuel Pradal

Manuel Mon ami , Mon frre d'art , Mon alli ! Tu es celui qui a chang Le cours de Mon existence , celui qui est all me pcher sur une plage Marseille Le jour de Mon treizime printemps pour me foutre devant une camra celui qui Le premier rvl des choses que j'ignorais de moi mme comme un joailler qui trouve une pierre brut et sauvage et qui la rvle au monde , tu es celui qui me mettais constamment en garde , de ne pas perdre mon me et Mon intgrit sur le chemin de la notorit tu me disais " tre expose cette fausse lumire c'est comme marcher sur un fil Les yeux bands en haut d'un prcipice " , tu me disais de garder mon esprit toujours curieux et authentique de me prserver de la laideur et des bassesses que ce mtier offre souvent , tu voulais protger celle que tu as vu en moi et que peu voit ! L'enfant sauvage , Manuel je me suis perdue parfois , souvent , je ne t'ai pas cout , il fallait que j'exprimente par moi mme ! Aujourd'hui tes mots rsonnent plus que jamais ! Je comprends que la raret est belle et ncessaire se donner seulement et uniquement des projets de coeur, de famille , qui ont du sens , lvent l'esprit , collaborer dans l'estime le respect et l'excitation , se foutre de la reconnaissance du pognon de l'illusion des gloires ou chutes phmres , bouffer des patates l'eau parfois mais tre heureux comme un enfant !!!! Je reconnais tes combats et je les admire je suis triste que tu n'ais pas gagn Le dernier ! Mais qui peux gagner la mort ???! c'tait juste beaucoup trop tt , La faucheuse ne t'as pas laiss le temps d'honorer notre promesse , on s'tait dit que tu me filmerai tout les ges de ma vie , l'adolescence ( Marie baie des anges ) , la femme ( la blonde aux seins nues ) La vieille dame ......(.......)..... On fera notre dernier film de l'autre ct t'inquites ! Manuel Je t'aime plus que Les mots ne peuvent l'exprimer ... je te suis reconnaissante jusqu' Mon dernier souffle et au del pour avoir ouvert moi une vie riche Je vais honorer ta mmoire par mes choix Je vais prononcer ton Nom a tout les vents Tu manques dj la terre

