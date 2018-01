Emmanuelle Béart so in love sous la neige pour la nouvelle année

Discrète sur sa vie privée, la maman de Nelly, 25 ans, fille de Daniel Auteuil, Yohann, 21 ans, dont le père est David Moreau, et Surifel, 8 ans et adopté avec son ex-mari Michael Cohen, Emmanuelle Béart avait confié il y a deux ans au magazine Elle quelques détails sur l'homme qui partage sa vie : "Il réalise des documentaires, dont l'un était consacré à la fin de la vie, confie l'actrice qui a perdu son papa, Guy Béart, il y a un peu plus de deux ans. On s'est croisés à l'époque où il le tournait : j'accompagnais ma grand-mère jusqu'à son dernier souffle. Quand j'ai vu le documentaire, je me suis dit qu'il avait tout compris, qu'il avait conscience de la finitude et de sa propre finitude."

À 54 ans, l'héroïne de Manon des sources est plus épanouie que jamais. Éloignée des plateaux de cinéma depuis quelque temps, Emmanuelle Béart a brillé dans la pièce Eric von Stroheim de Christophe Pellet, mise en scène par Stanislas Nordey. Elle prépare par ailleurs un album hommage à son illustre père. On devrait enfin la retrouver sur le grand écran dans Adoration de Fabrice du Welz avec Béatrice Dalle, sa partenaire de Bye-Bye Blondie. L'histoire de la rencontre entre Paul, un jeune garçon de 12 ans qui vit avec sa mère au milieu d'une forêt, et de Gloria, une adolescente schizophrène qui a pris la fuite et qu'il décide d'aider à tout prix.