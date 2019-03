Enola Righi (Plus belle la vie) : Son nouveau look surprend, elle s'explique !

Mardi 5 mars 2019, sur le réseau social de partage d'images, Enola Righi a fait face aux nombreux commentaires quant à sa longue chevelure retrouvée. La jeune comédienne a alors rassuré ses fans : "Non je ne quitte pas Plus belle la vie et non je ne quitte pas non plus le rôle d'Antoine, c'est juste qu'en tant que comédienne on a besoin parfois aussi de se sentir soi ! Mes cheveux me manquaient beaucoup alors en attendant que ça repousse j'ai trouvé une alternative."

Un message qui devrait ôter l'inquiétude de certains, qui la pensaient prête à tout plaquer ou encore à redevenir Clara dans Plus belle la vie. D'ailleurs, en commentaires de ce cliché, nombreux sont les internautes à la complimenter quant à ce nouveau look à l'allure féminine.

Rappelons que pour traiter du sujet de la trans-identité, les scénaristes de la célèbre série de France 3 ont fait appel à un acteur transgenre. Jonas Ben Ahmed incarne Dimitri, responsable d'une association auprès de qui Antoine trouve du soutien dans son processus de réalisation.

Rendez-vous du lundi au vendredi dès 20h20 sur France 3 afin de suivre Plus belle la vie !