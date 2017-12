Énora Malagré: Douleurs, fausses couches... Sa décision radicale face à la maladie

En février dernier, Énora Malagré révélait sur le plateau de TPMP (C8) être atteinte d'endométriose, une maladie gynécologique entraînant de fortes douleurs et des problèmes de fertilité. Presque un an plus tard, l'ancienne chroniqueuse de Cyril Hanouna révèle avoir pris une décision radicale face à la maladie.

Dans les colonnes du magazine Paris Match, Énora Malagré annonce avoir fait un choix difficile, celui d'accepter une hystérectomie, une opération visant à retirer tout ou partie de l'utérus de la patiente. "À 37 ans, c'est jeune, mais je dois avancer", explique-t-elle.

L'animatrice et chroniqueuse télé "ne peut pas avoir d'enfants" car "la maladie est trop avancée". Mais l'incapacité à enfanter n'est pas la seule conséquence de l'endométriose pour Énora Malagré. "À l'époque de TPMP, je faisais jusqu'à trois fausses couches par an : ça m'a bouffé la vie ! Quand je suis en crise, je peux être HS pendant quarante-huit heures", raconte la jeune femme.

En mars dernier, Énora Malagré évoquait déjà l'idée de se faire retirer l'utérus. "On commence à me parler d'hystérectomie et je ne vous cache pas que ça me fait un peu peur (...). Déjà que c'est compliqué d'avoir des enfants, donc là, ce serait la dépression", lançait-elle au micro d'Europe 1. Finalement, elle a franchi le pas...

