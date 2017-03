Énora Malagré insultée à l'école par des enfants : Sa belle vengeance

Mercredi 16 mars, dans Touche pas à mon poste sur C8, les chroniqueurs ont été invités à raconter leurs souvenirs d'embrouilles à l'école. Après la révélation choc de Benjamin Castaldi, Énora Malagré a dévoilé avoir été harcelée par des enfants lorsqu'elle était plus jeune.

"Je n'ai pas toujours été méchante et agressive", a-t-elle tout d'abord lâché avant d'expliquer l'événement qui lui avait fait prendre conscience qu'elle pouvait être autre chose qu'une gentille petite blonde sans défense.

"Jusqu'en CE1, il y avait deux jumeaux qui m'insultaient tout le temps de naine, qui me renversaient des trucs sur la tête parce que j'étais petite. Vraiment j'en prenais plein la tête à l'école. Et à l'époque j'étais tellement gentille, tellement mignonne. J'en ai eu marre et ma copine que vous aviez retrouvée lors d'un prime, Jenny, m'a chauffée. Elle m'a dit : 'Ce n'est pas parce que tu fais moins d'un mètre que tu ne peux pas te faire respecter.'"

Gonflée à bloc, Énora Malagré a donc pris les choses en main : "À la sortie de l'école à Concarneau, avec ma pote Jenny, nous avons attendu ces jumeaux et je les ai démontés et, depuis, je suis devenue cette petite personne agressive au tempérament breton." Tout s'explique !