Enora Malagré, le secret derrière un de ses tatouages : "J'ai été hyper malade"

L'été s'est achevé, il est donc temps pour le programme estival de France 2 de tirer sa révérence. Ce samedi 8 septembre 2018, la chaîne diffuse la dernière émission de la saison 29 de Fort Boyard avec Thierry Beccaro, Raquel Garrido, Chloé Nabédian, Laurent Maistret et Patrick Bosso. Enora Malagré était également de la partie et s'est confiée sur son expérience auprès de nos confrères de Télé Loisirs.

Après avoir dit qu'elle a adoré sa première venue sur le fort, la belle blonde de 38 ans a révélé avoir mis une semaine à s'en remettre : "J'ai mis une bonne semaine à m'en remettre en termes de courbatures (elle rit) ! Très premier degré, je me suis donc un peu préparée physiquement. Cela n'a pas forcément servi !" Comme tous les participants, l'ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste (C8) avait des angoisses avant de participer à l'émission et ne les a pas cachées : "Ce que je ne pourrais vraiment pas faire, c'est mettre la tête sous l'eau, ça me traumatise complètement. Je me serais sentie hyper mal de refuser vu mon tempérament. J'aurais dû renoncer et ça m'aurait bien saoulée. Aussi, comme tout le monde, j'ai peur des bestioles."

Elle n'a en revanche pas l'air d'être effrayée par les tigres puisqu'elle a révélé avoir "tutoyé" les animaux du fort et avoir "tellement kiffé". "J'ai un tigre tatoué sur le bras ! Une partie de moi pense que je suis la réincarnation d'un tigre (rires). J'ai été hyper malade, je suis partie à New York et je me suis dit 'ouais t'es une tigresse, tu peux te relever de tout' et du coup je me suis fait tatouer un tigre. Mine de rien, quand j'ai pas le moral, je mate mon tigre. C'est logique que j'aille à Fort Boyard, c'est un petit emblème", a-t-elle déclaré avant de se réjouir de la suppression de l'épreuve des cylindres.