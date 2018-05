Fort Boyard : Accusée de sexisme, la production arrête une épreuve culte

Les plaintes de nombreux téléspectateurs ont finalement été entendues.

Depuis 1993, le public de Fort Boyard sur France 2 pouvait voir les plus belles femmes de France s'essayer à l'épreuve périlleuse des cylindres. Une épreuve durant laquelle, décolletées, les participantes devaient se hisser à plat ventre ou à quatre pattes sur un parcours parsemé de cylindres mobiles... Une épreuve difficile qui, inévitablement, offrait à chaque fois des images assez sexy au plus grand nombre.

Selon nos confrères du Parisien/Aujourd'hui en France, c'est en amont des tournages de la 29e saison du programme – destinée à être diffusée cet été en prime time chaque samedi – que la décision de tourner cette page a été prise par la société Adventure Line Productions, celle-là même qui doit en ce moment même faire face à l'annulation de son prochain Koh-Lanta après des accusations d'agression sexuelle - aujourd'hui mises en doute. Toutefois, la production met surtout en avant la nécessité de renouveler le jeu comme raison de cet arrêt et non les accusations récurrentes de sexisme. "Nous disposons de peu de cellules sur le Fort. Soit on en rénove certaines, soit on crée de nouveaux défis", a expliqué ALP au Parisien.

Concernant la séquence de L'asile/La cellule capitonnée (où les candidats devaient initialement porter une camisole de force dans une salle où résonnaient des cris anxiogènes), fortement décriée l'an dernier et qui avait engendré une mise en garde du CSA, celle-ci a également été supprimée.