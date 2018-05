Enora Malagré scotche Cyril Hanouna : "Quoi, Pharrell Williams veut te pécho ?!"

Partenaire officiel privilégié du Festival de Cannes depuis de longues années, Orange a fait honneur à cette belle collaboration en contribuant pleinement à l'effervescence des nuits sur la Croisette : samedi 12 mai 2018, la marque organisait ainsi pour la seconde année consécutive une grande soirée de festivités sur la plage de l'hôtel Majestic.

Les personnalités sont venues en nombre y prolonger la cinquième journée du festival, d'Anna Mouglalis et Claudia Cardinale à une Caroline Receveur parfaitement épanouie avec son compagnon Hugo et son petit ventre rond... Certaines d'entre elles ont même fait escale auprès d'Enora Malagré, qui, survoltée et pulpeuse dans une robe Tommy Hilfiger, jouait les animatrices à l'occasion d'une émission retransmise en direct sur les réseaux sociaux. Un exercice dont nous vous proposons de retrouver en vidéo quelques-uns des moments les plus cocasses.

La youtubeuse Natoo racontant comment elle s'est fait chahuter pour s'être malencontreusement interposée entre des photographes et... Vincent Cassel, Squeezie teasant une nouvelle version de lui-même - en "gros c*n" pour un prochain court métrage -, Laurie Cholewa incollable aux devinettes ciné... Mais Enora elle-même n'a pas hésité à payer de sa personne, avec une bonne dose d'autodérision : en écho à l'interview très... spéciale de Pharrell Williams qu'elle avait réalisée en 2014 et qui lui avait valu, pour avoir été carrément trop "détente", alanguie sur un canapé, un lynchage en règle, l'ex-chroniqueuse vedette de Touche pas à mon poste a appelé Cyril Hanouna en plein direct pour le mener en bateau.

"J'ai retrouvé Pharrell Williams à la soirée Orange et j'ai l'impression qu'il me chauffe un peu", commence-t-elle par dire à Baba. "Quoi ? Il veut te pécho ?", réplique-t-il. Et d'enchaîner : "Je t'explique : il faut que tu amènes un canapé. Tu es obligée d'amener un canapé." Bien joué !