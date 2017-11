Brahim Zaibat, Natoo et Mehdi Kerkouche: Objectif champion de France avec Ayem !

Après des mois d'une intense campagne de qualifications online et offline, l'heure de l'affrontement final a sonné : pour la première fois à la télévision, huit danseurs Just Dance s'affronteront mercredi 29 novembre 2017 pour le titre de champion de France et un billet pour la grande finale internationale de la Just Dance World Cup, 4e édition du concours de danse organisé par Ubisoft.

Ayem Nour et Benoît Dubois animeront cette finale française, à suivre à partir de 15h50 en exclusivité sur NRJ12, qui sera arbitrée par un jury composé de Natoo, Brahim Zaibat (Robin des Bois, Les Trois Mousquetaires, Danse avec les stars) et Mehdi Kerkouche (Le Roi Soleil, Cléopâtre, Star Academy). La youtubeuse qui "sait pas danser" (dixit son fameux clip, où elle donne pourtant bien le change !) et les deux danseurs et chorégraphes qu'on ne présente plus devront départager les huit postulants au titre national, sélectionnés lors des qualifications online au cours de l'été 2017, lors de la session offline du Just Dance Day le 16 septembre et, pour le dernier, au cours de la Paris Games Week.

La compétition promet d'être acharnée, comme le laisse entrevoir la bande-annonce de l'événement. Laurene "Aerryne" Stromboni, "gameuse 100% pur jus" qui était de la finale de 2014, Hugo "Of Hugo" Pelletier, finaliste malheureux l'an passé contre The Fairy Dina, déjà médaillée d'argent et de bronze au niveau mondial et qui se dressera à nouveau sur sa route, Manu "Roxsora13xx", qui se destine à devenir danseur professionnel, Charlène "Chanastick" Gyala, Antoine Magne, ou encore Stahl et Jordan Bourry, qui tenteront pour la première fois leur chance dans la "JDWC", devront sortir les meilleurs moves pour impressionner le jury d'experts et défier les champions des autres nations lors de la grande finale mondiale prévue au printemps 2018.

En Grande-Bretagne, en Allemagne, en Italie et en Espagne aussi, des influenceurs vedettes du label Talent Web – Sophia Grace, Julien Bam, Favij, Paula Gonu – se sont aussi mis en quête de la perle rare lors d'une grande campagne de castings. Tout comme en France, les finales nationales donneront lieu à des émissions événements, toutes produites par le groupe Webedia et tournées, dans les conditions du direct, sur le même plateau, animée par des personnalités et regroupant un jury propres à chaque pays.

Quel sera le/la champion(ne) français(e) qui ira défier les autres lauréats et tenter, parmi 18 concurrents, de succéder au tenant du titre Technoth lors de la grande finale mondiale ? Réponse dans l'après-midi sur NRJ12. À vos chorés, prêts, dansez !