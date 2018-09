Énora Malagré tacle TPMP face à Cyril Hanouna : "Je connais les ficelles"

Énora Malagré n'a rien perdu de son franc-parler.

Après avoir affirmé qu'elle avait "joué un rôle" lorsqu'elle officiait dans Touche pas à mon poste sur C8 – notamment lors de son récent passage dans On n'est pas couché sur France 2 – et que d'autres chroniqueurs faisaient de même, la jolie animatrice et comédienne a été invitée à s'en expliquer lors de son bref retour dans TPMP ce 24 septembre 2018.

Alors que Géraldine Maillet ne partageait pas ce point de vue et qu'elle demandait à Énora si elle pensait aussi réellement que les chroniqueurs étaient les "ventriloques" de Cyril Hanouna, la jolie blonde de 38 ans que l'on retrouvera prochainement au théâtre dans La Dame de chez Maxim a lâché face à son ancien patron : "Certains, si !" Et de poursuivre après les réactions agacées de l'équipe : "Attendez, vous pouvez pas me poser cette question à moi qui étais là bien avant la plupart, qui ai fait cette émission pendant huit ans : je connais les ficelles ! Ça nous est tous arrivé de défendre des positions pour soutenir Cyril, ce que je trouve normal, où l'on n'était pas forcément persuadés de ce qu'on disait... mais il faut le faire par solidarité."

Puis, lorsque Cyril Hanouna s'est inscrit en faux en assurant qu'il n'avait "jamais" demandé de "fracasser quelqu'un" à son équipe, Énora a réagi : "Bien sûr que si ! À l'époque où t'étais très fâché avec Arthur, tu n'étais pas très content si on en disait du bien."

Ambiance...

