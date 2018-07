Enora Malagré stressée par sa rentrée loin de la télé: "Je me suis mise au vert"

A la rentrée prochaine, Enora Malagré sera au théâtre.

L'ex-chroniqueuse de Touche pas à mon poste sur C8 jouera en effet dans La Dame de chez Maxim de Georges Feydeau, une pièce qui sera proposée dès le 3 octobre 2018 au Théâtre du Gymnase à Paris.

Dans ce contexte, alors que des rumeurs la disaient encore récemment recalée d'une future émission télé, Enora Malagré (37 ans) a tweeté en légende d'une photo de l'affiche de la pièce dans laquelle elle donnera notamment la réplique à Christophe Alévêque, François Rollin ou encore Guy Lecluyse : "A part ça, plus sérieusement, moi je me suis mise au vert en mode répèt... Quel stress de jouer aux côtés de ces grands acteurs... Je vous souhaite un doux week-end et je vous embrasse très très fort."

Pour rappel, le 5 juillet 2018, Le Parisien affirmait que la chroniqueuse avait postulé pour travailler sur l'émission Ça balance à Paris, diffusée sur Paris Première, avant d'être recalée par l'animateur Eric Naulleau. Contacté par Télé Loisirs, l'ancien polémiste deLaurent Ruquier dans On n'est pas couché (France 2) avait fermement démenti cette version. "Énora Malagré est une amie très chère, c'est moi qui lui ai expressément demandé de venir faire le pilote de cette nouvelle version de Ça balance à Paris qui laisse plus de place au débat. (...) Elle a été excellente, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est une personne très cultivée et le tournage s'est très bien passé. Simplement, la chaîne n'a pas retenu le format du pilote que nous avons tourné, avec autant de chroniqueurs. Un choix que je respecte. Mais si le pilote avait été validé, Énora Malagré ferait sans hésitation partie de mon émission", avait-il assuré.

Bon courage Enora !