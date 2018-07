Énora Malagré recalée par Paris Première ? Éric Naulleau réagit !

Énora Malagré, figure emblématique de Touche pas à mon poste ! pendant sept années, a récemment tenté de rebondir et d'opérer son grand retour à la télé. Le Parisien révélait jeudi 5 juillet 2018 que la chroniqueuse avait récemment postulé pour travailler sur l'émission Ça balance à Paris, diffusée sur Paris Première. L'émission présente l'actualité culturelle du moment, qu'elle soit cinématographique, musicale, littéraire, photographique ou théâtrale.

Manque de bol, l'animatrice se serait retrouvée face à un mur. En effet, l'animateur aux commandes de l'émission depuis 2010, Éric Naulleau, n'aurait pas du tout été intéressé par le choix de cette nouvelle recrue et l'aurait fait savoir : "Il n'a visiblement pas apprécié la compagnie d'Énora Malagré et a mis un veto à sa venue", révèle le quotidien.

Pourtant, contacté par Télé Loisirs , l'ancien polémiste deLaurent Ruquier dément fermement les propos tenus par Le Parisien et rétablit la vérité : "Énora Malagré est une amie très chère, c'est moi qui lui ai expressément demandé de venir faire le pilote de cette nouvelle version de Ça balance à Paris qui laisse plus de place au débat. (...) Elle a été excellente, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est une personne très cultivée et le tournage s'est très bien passé. Simplement, la chaîne n'a pas retenu le format du pilote que nous avons tourné, avec autant de chroniqueurs. Un choix que je respecte. Mais si le pilote avait été validé, Énora Malagré ferait sans hésitation partie de mon émission."

Le 30 mai 2017, Énora Malagré annonçait son départ de la bande àCyril Hanouna sur C8, une annonce choc qui en avait surpris plus d'un. Après une saison passée hors des radars médiatiques, la jeune femme au franc-parler légendaire est donc en pleine préparation de sa rentrée. Si l'idée de rejoindre Paris Première n'est plus d'actualité, Énora Malagré a des projets plein la tête. En effet, elle sera à l'affiche de la pièce de théâtre La Dame de chez Maxim, prévue pour le 3 octobre prochain.