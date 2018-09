Enora Malagré taclée par Christine Angot dans ONPC

Invitée à promouvoir la pièce de théâtre dans laquelle elle joue, La dame de chez Maxime (mise en scène par Alain Sachs), dans l'émission de Laurent Ruquier On n'est pas couché samedi 15 septembre 2018, Enora Malagré a eu affaire à Christine Angot qui n'a pas hésité à évoquer, de manière assez critique, les années Touche pas à mon poste de la blonde de 38 ans.

Entre 2010 et 2017, Enora Malagré était l'un des visages emblématiques du talk-show de Cyril Hanouna. Connue du grand public pour son coté grande gueule et ses clashs à répétition avec les personnalités qui se présentaient devant elle, elle avait fini par se lasser de l'image qu'elle renvoyait et quittait subitement C8. Après un an et demi d'absence à la télé, elle avoue désormais avoir "joué un rôle" : "Ils savent que c'était le jeu. Que je n'étais pas forcément ce pitbull qu'on a pu voir. C'était mon personnage télévisuel."

Une défense qui n'a pas plu à la polémiste Christine Angot, qui ne s'est pas cachée de le faire savoir. L'ancienne collègue de Yann Moix s'est empressée de lui rafraîchir la mémoire en rappelant notamment que parfois Enora Malagré n'était plus vraiment dans son rôle d'actrice comme elle le prétend : "A la fois, vous dîtes que vous avez travaillé un personnage mais quand vous expliquez qu'il vous est arrivé de rire au fameux canular homophobe, vous vous êtes sentie très mal parce que la pression du groupe a fait que vous avez ri, ce qui veut dire que ce n'est pas un rôle...", analyse-t-elle.

Visiblement gênée, Enora Malagré n'a pas su contredire son interlocutrice. Heureusement pour elle, Christine Angot n'avait pas que des critiques à faire. Elle a fait ensuite l'éloge de sa pièce de théâtre et de son réel talent de comédienne cette fois-ci...

Du côté des audiences, ce troisième numéro d'On n'est pas couché réalise le meilleur score du programme depuis son retour réunissant 992.000 téléspectateurs soit 19,5% de part de marché.