Christine Angot : Pourquoi elle a fait pleurer Sandrine Rousseau dans ONPC

Ce mercredi 5 septembre 2018, Anne-Elisabeth Lemoine recevait Christine Angot dans un nouveau numéro de C à vous sur France 5. Une bonne occasion pour la chroniqueuse de On n'est pas couché de revenir sur l'un de ses plus gros clashs à la télévision : sa confrontation avec Sandrine Rousseau.

En septembre 2017, Sandrine Rousseau était venue sur le plateau d'ONPC pour présenter son livre Parler, qui évoquait la thème de l'agression sexuelle, dont elle avait elle-même été victime. Très vite, le ton était monté entre la romancière de 59 ans et la femme politique de 46 ans. Les téléspectateurs de France 2 avaient assisté à un échange très musclé. Sandrine Rousseau avait fondu en larmes, Christine Angot avait préféré quitter le plateau.

Près d'un an après cette confrontation, Christine Angot s'est expliquée dans C à vous et n'a pas hésité à couper la parole à Anne-Elisabeth Lemoine : "Est-ce que j'ai été bien, moi, après ? Il y a quelqu'un qui s'est posé cette question ? J'ai été bien, moi, après ? Je n'ai pas pleuré sur le plateau mais j'ai peut-être pleuré ailleurs." La chroniqueuse de Laurent Ruquier s'est dite "blessée" par les propos de Sandrine Rousseau. "Ce n'est pas l'échange qui m'a blessée, c'est son propos. Elle avait un propos. Les gens ont un propos, les gens disent des choses", a-t-elle expliqué.

"Je comprends très bien quand on a un grave problème de ce type, je parlais exactement de quelque chose que j'avais connu", a-t-elle assuré avant de conclure : "Mais évidemment, je ne l'ai pas dit parce qu'étant à une place où je n'étais pas l'invitée, je ne me sentais pas de dire 'Écoutez, je sais très bien de quoi il est question, la question du viol, je la connais particulièrement bien'."