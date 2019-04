Enrique Iglesias : Adorable vidéo de ses jumeaux qui ont bien grandi !

La dernière vidéo de ses enfants publiée par Anna Kournikova sur Instagram remonte au 28 décembre dernier. Depuis, plus rien... Fort heureusement, son compagnon Enrique Iglesias se montre bien plus généreux.

Le 30 mars 2019, le célèbre chanteur de 43 ans a partagé une nouvelle vidéo de Nicholas et Lucy. Nés en décembre 2017, sans que personne n'ait eu connaissance de la grossesse de leur maman, les jumeaux ont sacrément grandi. Ils marchent à présent. L'acquisition de cette fonction majeure dans le développement d'un enfant leur permet de plus grandes interactions avec leurs parents.

C'est ainsi que les bébés, âgés de 14 mois, se sont retrouvés à pousser leur papa dans une voiture miniature qu'il leur avait subtilisée. "Samedi typique", a commenté Enrique Iglesias en légende. Lucy apparaît à droite, vêtue d'un pantalon noir et d'une chemise à carreaux, tandis que son frère est plus décontracté dans un petit short. Ces images, déjà visionnées plus de 2,7 millions de fois, ont été tournées en Floride où la famille réside.