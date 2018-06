Enrique Iglesias et Anna Kournikova initient leurs jumeaux au football !

Il n'y a rien de mieux qu'une bonne vieille compétition familiale. Alors que la Coupe du monde a officiellement commencé, Enrique Iglesias et Anna Kournikova ont choisi leur camp. Sur deux posts Instagram générés par le couple vendredi 15 juin 2018, chacun tente de rallier les jumeaux de 5 mois à sa cause.

Le chanteur de 43 ans a de son côté dévoilé un cliché de lui et l'un des bébés en train de regarder le match qui confrontait le Portugal à l'Espagne, d'où il est originaire. On y voit Enrique afficher clairement son soutien à son pays natal en arborant l'écharpe de l'équipe. Sur la photo d'Anna Kournikova, en revanche, c'est la Russie qui l'emporte. L'ancienne joueuse de tennis de 37 ans cajole son bébé à l'aide du ballon de la Coupe du monde avec en légende #GoRussia. Que se passera-t-il si la Russie et l'Espagne se rencontrent...

Ce n'est pas la première fois que les bébés sont initiés au monde du football. En avril, Enrique Iglesias avait déjà fièrement partagé un cliché de lui entouré de ses deux enfants, en train de regarder la Ligue des Champions.

Si vous l'ignoriez, le couple a accueilli les jumeaux en décembre dernier, surprenant ainsi tous ses fans après avoir tenu secrète toute la période de grossesse. La pop star et l'athlète sont ensemble depuis pas moins de dix-sept ans après s'être rencontrés sur le tournage d'un clip vidéo d'Enrique en 2001.