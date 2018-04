Enrique Iglesias : Télé et Ligue des champions avec ses jumeaux Lucy et Nicholas

Ces moments en famille, Enrique Iglesias les apprécie à leur juste valeur. Souvent séparé de ses enfants et de sa compagne Anna Kournikova pour les besoins de sa carrière, le fils de Julio Iglesias profite pleinement de ses jumeaux quand il est avec eux. Arrivés dans la plus grande discrétion à la fin 2017, Lucy et Nicholas comblent leur papa de joie depuis quatre mois.

Fan de football, Enrique Iglesias n'a pas manqué de regarder le choc Liverpool-AS Rome, match aller de la demi-finale de Ligue des champions qui s'est joué le 24 avril 2018 sur le sol britannique. Le chanteur latino de 42 ans a vécu cette rencontre complètement folle marquée par l'inscription de sept buts (5-2) en compagnie de ses jumeaux, un moment à trois que l'artiste a partagé sur sa page Instagram. Le papa apparaît dans un canapé, de dos, avec Nicholas à sa gauche et Lucy à sa droite. Tous scrutent l'énorme écran de télévision placé juste devant eux. Une tendre photo qui a récolté plus de 550 000 like, les fans sont conquis.